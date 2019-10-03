لاعبو توتنهام يرفضون رحيل بوكيتينيو

الخميس 3 أكتوبر 2019
ذكر تقرير صحفي إنجليزي، أن لاعبي توتنهام هوتسبير يخشون رحيل مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في ظل تراجع نتائج السبيرز.
وسقط توتنهام على أرضه ووسط جماهيره، الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-7 في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن فرص بوكيتينو في البقاء مع السبيرز ستكون صعبة، إذا لم تتحسن نتائج الفريق مستقبلًا.
وعقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ، بدأ لاعبو توتنهام في الشعور بقرب رحيل ماوريسيو بوكيتينو، حيث تعد هذه الفترة هي الأسوأ للفريق اللندني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.
وقاد بوكيتينو، توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن وفقًا للتقرير، فإن بعض لاعبي توتنهام لاحظوا تغييرًا على مدربهم بعد عودته من عطلته الصيفية.
لكن حتى الآن، تخشى إدارة توتنهام، اللجوء لإقالة بوكيتينو، لأن وقتها ستكون مطالبة بدفع 32 مليون جنيه إسترليني كشرط جزائي، أما في حالة رغبة أي فريق آخر في التعاقد معه، ربما يكون الأمر مختلفًا.
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