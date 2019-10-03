الصحافة الألمانية تثمن ثنائية حكيمي مع دورتموند

الخميس 3 أكتوبر 2019

تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حول تألق المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند، بإحرازه هدفي فوز فريقه خارج أرضه على سلافيا براج التشيكي (2-0)، أمس الأربعاء، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وجاءت صحيفة "WAZ" بعنوان "دورتموند يفوز في براج بفضل حكيمي"، وذلك بعد نجاح الدولي المغربي في تسجيل هدفي فوز فريقه بالمباراة. أما صحيفة "Westfalische Rundschau" فخرجت بعنوان "دورتموند لا يزال قادرًا على الفوز"، وذلك بعدما حقق أسود الفيستيفال الانتصار الأول بعد 3 تعادلات متتالية في كافة المسابقات. أما صحيفة "Bild am Sonntag" فحمل غلافها عنوان "حكيمي يقود دورتموند للفوز على براج". كما حمل الغلاف أيضًا عنوان "بايرن يبتهج بمعجزات جنابري"، في إشارة للرباعية التي سجلها سيرجي جنابري، والتي قادت بايرن ميونخ لدك حصون توتنهام هوتسبير الإنجليزي (7-2) في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

