شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يخسر من المجر ويواجه أفغانستان في كأس العالم المصغرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

خسر أمس (الأربعاء) المنتخب السعودي لكرة القدم المصغرة من نظيره المجري بنتيجة 4-2، في أولى مواجهاتهما في كأس العالم المقام حالياً في مدينة بيرث الأسترالية حتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 32 منتخباً.

وسيلعب اليوم (الخميس) المنتخب السعودي في الساعة الثانية مواجهته الثانية عندما يواجه منتخب أفغانستان ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم المصغرة الذي يرأس اتحاده الدكتور محمد الدوسري يشارك لأول مرة في البطولة العالمية.