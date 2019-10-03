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الأهلى بعد الفوز على الإنتاج: صباحكم سعادة...

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جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة النادى الاهلى عبر تويتر بالفوز الكبير الذى حققه فريقها على حساب نظيره الانتاج الحربى برباعية دون رد فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز أمس الأربعاء على ستاد السلام .

 

ونشرت الصفحة صورة من مباراة الاهلى والانتاج الحربى وعلقت قائلة  : "صباحكم سعادة" 

 

 

يبدأ فريق الكرة بالأهلى، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

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وتعذر حصول الفريق على راحة عقب مباراة الإنتاج الحربى، أمس الأربعاء، فى الجولة الثانية للدورى، وقرر فايلر بدء الاستعداد اليوم لمباراة أسوان دون راحة.

 

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة، على أن يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم بملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدورى العام.

 

ومن المقرر أن يستعيد الأهلى أكثر من لاعب غاب عن تشكيلة الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، أبرزهم المالى ديانج وأحمد الشيخ حيث ينوى فايلر المدير الفنى إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الفريق فى إطار خطط المدير الفنى تجربة واكتشاف جميع لاعبى الفريق

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