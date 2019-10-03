شكرا لقرائتكم محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلى وأسوان السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: الجمعة 4 أكتوبر: - سموحة وإنبي: محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر ومعهم أحمد حمدى حكما رابعا السبت 5 أكتوبر: Advertisements - أسوان والأهلي: محمد الحنفى ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا - وادى دجلة والإسماعيلي: محمود ناجى ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسنى سلطان رابعا - الإنتاج الحربى والمقاولون العرب: نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخرى ومحمد سيد بكر رابعا - المصرى والاتحاد السكندرى: أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوى رابعا

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