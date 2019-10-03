شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الأهلي مع فايلر على الطريق الصحيح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى وائل جمعة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق بأداء المارد الأحمر فى الولاية التدريبية الجديدة للسويسرى رينيه فايلر .

ونشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلا: "الأهلى في الطريق الصحيح مع ريني فايلر. بالتوفيق في القادم ان شاء الله".

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رينيه فايلر، قاد الأهلي في 5 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح في تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد وأخيراً عزف لحن الابداع أمام الانتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100 %، لعب 5 فاز فى 5 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 14 أهداف وتلقت شباكه هدفين، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.