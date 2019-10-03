شكرا لقرائتكم نادر شوقي في الأهلي لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة بنادي الجونة، في مران النادي الأهلي والذي يقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص نادر شوقي على مصافحة جميع اللاعبين، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المالية الخاصة بلاعبيه المتواجدين في الفريق وعلي رأسهم رمضان صبحي ومحمد محمود

وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من لاعبي الأهلي سواء من خلال طريقه البيع النهائي او الإعارة، جاء أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات واحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غد السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.