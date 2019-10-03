نادر شوقي في الأهلي لهذا السبب...

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وحرص نادر شوقي على مصافحة جميع اللاعبين، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المالية الخاصة بلاعبيه المتواجدين في الفريق وعلي رأسهم رمضان صبحي ومحمد محمود
وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من لاعبي الأهلي سواء من خلال طريقه البيع النهائي او الإعارة، جاء أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات واحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.
وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غد السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.
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