شكرا لقرائتكم من يرتدى شارة كابتن المنتخب أمام بتسوانا بعد غياب محمد صلاح؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، عن ودية منتخب مصر أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى فى القاهرة. وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، قرر منح محمد صلاح شارة القيادة خلال معسكر أكتوبر الحالى، قبل أن يعلن غياب اللاعب. وبات ترتيب "كباتن" المنتخب فى غياب صلاح على النحو التالى:

أحمد فتحي عبد الله السعيد Advertisements أحمد حجازي محمد الننى عمر جابر أحمد الشناوي

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