اخبار الرياضه

نادر شوقى فى الأهلى لمناقشة الأمور المالية للاعبيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى فى الأهلى لمناقشة الأمور المالية للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نادر شوقى رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة بنادى الجونة، فى مران النادى الأهلى والذى يقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وحرص نادر شوقى على مصافحة جميع اللاعبين، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المالية الخاصة باللاعبين المتواجدين فى الفريق ويتولى وكالة أعمالهم وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد محمود.

 

Advertisements

وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من لاعبي الأهلى سواء من خلال طريقه البيع النهائى أو الإعارة، جاء أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات وأحمد حمدى وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان. 

 

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقى فى الأهلى لمناقشة الأمور المالية للاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا