شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى فى الأهلى لمناقشة الأمور المالية للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نادر شوقى رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة بنادى الجونة، فى مران النادى الأهلى والذى يقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص نادر شوقى على مصافحة جميع اللاعبين، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المالية الخاصة باللاعبين المتواجدين فى الفريق ويتولى وكالة أعمالهم وعلى رأسهم رمضان صبحى ومحمد محمود.
وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من لاعبي الأهلى سواء من خلال طريقه البيع النهائى أو الإعارة، جاء أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات وأحمد حمدى وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.
وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر شوقى فى الأهلى لمناقشة الأمور المالية للاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.