شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إشادة واسعة بتنظيم قرعة بطولة شباب أفريقيا.. وبريزنتيشن تعد بالمزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل إشادة واسعة من وسائل الإعلام المصرية والإفريقية والعالمية، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد إقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخى فى مدينة الإسكندرية، كما أشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والأبهار د.

شهد الحفل حضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة بريزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسن الذى قام بتقديم الحفل، خاصة أنه واحد من أهم اللاعبين قبل خوضه المجال الفنى والإعلامى.

وتعهدت شركة بريزنتيشن راعى الكرة المصرية ومنظمة الحفل بمزيد من التطوير وإضافة عناصر إبهار جديدة فيما هو قادم من أحداث وفعاليات رياضية، لتقديم أفضل خدمة للمشاهد والمشجع المصرى.

حضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب، بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى وعلاء عبد العزيز مدير الفريق.

أشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بحضور عدد من قياداته، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة فى حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيرى الذى تواجد على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.



ابتسامة متعب فى القرعة



النبراوى وفضل والجناينيى

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ضيوف قرعة امم افريقيا تحت 23 سنة



عماد متعب فى قرعة امم افريقيا تحت 23 سنة



عماد متعب



متعب اثناء فعاليات القرعة



مجموعة القرعة



منتصر النبراوي مع أحمد صلاح حسنى وعمرو الجناينيى ومحمد فضل



منتصر النبراوي مع محمد فضل



منتصر النبراوي وعمرو الجناينى