شكرا لقرائتكم خبر عن "دش ساخن" لنجوم الإنتاج الحربى بعد رباعية الأهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه دشاً ساخناً فى غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الأهلى بأربعة أهداف دون رد بالجولة الثانية للدورى الممتاز.

وقال مختار مختار للاعبيه إن التراخى والاستهتار نغمة مرفوضة داخل صفوف الفريق متوعداً لاعبيه بأقسى العقوبات حال تكرار مثل هذا الأداء الذى يعرض الفريق لهزائم ثقيلة رغم البداية المتميزة بالجولة الأولى للدورى.

وكان مختار مختار قد أكد عدم أحقية فريقه فى الفوز بالمباراة التى جمعته أمام الأهلى مساء أمس الأربعاء والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، فى ثانى جولات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح مختار مختار فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى أنها من أسوأ مباريات فريقه بشكل عام خاصة ما قدمه اللاعبون في الشوط الأول من المباراة ،مؤكدا انه حاول تصحيح الأمور من خلال الحديث مع اللاعبين بين الشوطين، والعمل على الجانب النفسي والفريق حاول بشكل كبير فى تعديل النتيجة وظهر بصورة أفضل خلال للفترة ما قبل تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

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وتطرق مختار خلال حديثه عن ترتيب مباريات الدورى قائلا: "ليس من العدل خوض مباراة من 12 يوما، ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين، هذا ليس من العدل".

واختتم "مسألة خوض الأهلى لمباراة أفريقية شىء يخصه، لكن ما ذنب فريقى فى كل هذا، هذا النظام لا يحدث فى أى دورى فى العالم والدليل ما يحدث فى أوروبا لا يوجد تكافؤ فرص".

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر بعد غد السبت على استاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.