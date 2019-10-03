شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة جيبوتى وجامبيا بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة جيبوتى وجامبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من أحمد حسام طه مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثانى، وأحمد الغندور حكم رابع.

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وتسبب إبراهيم نور الدين مؤخرا فى أزمة خلال مباراة فريقى النجم الساحلى وأشانتى كوتوكو، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

واحتسب نور الدين ركلة جزاء مشكوك فى صحتها لفريق النجم الساحلى بعد اصطدام الكرة بوجه مدافع اشانتى كوتوكو الغانى بالدقيقة 24، ليدخل حارس الفريق الغانى فى مشادة كلامية مع الحكم المصرى اعتراضًا على قراره.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز أشانتى كوتوكو بهدفين دون رد، الأمر الذى يجعل النجم فى حاجة إلى الفوز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء، من أجل التأهل لدور المجموعات.