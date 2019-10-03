شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يشيد بلاعبى الأهلى فى محاضرة الاستعداد لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبى فريقه قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الخميس، المقام على ملعب التتش بالجزيرة، الذى يأتى استعدادا لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها السبت والتى تأتى فى ثالث مواجهات الفريق ببطولة الدورى العام.

ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم بدون راحة بسبب ضيق الوقت، بعد الفوز على الإنتاج الحربى أمس الأربعاء برباعية نظيفة فى المواجهة التى جاءت فى ثانى جولات بطولة الدورى العام.

وحرص فايلر على الإشادة بلاعبى الفريق بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن.

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ويخوض لاعبو الأهلى الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى مرانا استشفائيآ تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل رحلة السفر لأسوان.

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة على أن يتدرب الفريق على ملعب اللقاء مساء نفس اليوم قبل مواجهة ممثل الصعيد المرتقبة.