شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد المتصدر يواجه غرناطة وبرشلونة يسعى لتخطي اشبيلية بالليجا والان مع التفاصيل

يلتقي ريال مدريد المتصدر مع غرناطة الوصيف في مواجهة تجمع بينهما بعد غد السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع النادي الملكي لاستعادة ثقته بنفسه بعد الكبوة الأوروبية التي تعرض لها مؤخرا.

وخرج الريال بتعادل محبط مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا مما أثار حفيظة الجماهير.

وتأخر الريال بهدفين في الشوط الأول قبل أن ينجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد "الشيء الإيجابي الوحيد هو رد فعل اللاعبين لأنهم نجحوا في تغيير نتيجة اللقاء".

واضطر زيدان لتغيير ناتشو فيرنانديز والحارس تيبو كورتوا بين شوطي المباراة، حيث تعرض ناتشو لإصابة في الركبة وعلى الأرجح سيغيب لشهرين فيما عانى كورتوا من حالة إعياء وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام غرناطة.

ويستعيد الريال جهود صانعي اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل بعد غيابهما عن مواجهة كلوب بروج.

ويأمل زيدان في نجاح الريال في تصحيح مساره أمام غرناطة بعد اكتمال قوته الضاربة.

وقال زيدان "لو كنا أكثر حسما لسجلنا أولا أمام كلوب بروج، علينا أن نفعل ذلك في المباراة المقبلة على ملعبنا، أن نقتل المباراة في مهدها وأن نضغط على المنافس".

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ويستضيف برشلونة حامل اللقب فريق اشبيلية في مواجهة قوية مساء الأحد والتي تأتي بعد وقت قليل من الفوز المثير على إنتر ميلان في دوري الأبطال مساء الأربعاء.

وحقق النادي الكاتالوني ثلاثة انتصارات متتالية على مستوى جميع المسابقات رغم الشكوك التي تحيط بخط دفاع الفريق بجانب تراجع فاعلية خط الهجوم.

وخلال المواجهة أمام إنتر ميلان استفاد برشلونة من المهارات الفردية لليونيل ميسي ولويس سواريز.

الفوز على إنتر ميلان جاء بعد الانتصار بشكل باهت على فياريال وخيتافي حيث يواصل برشلونة مساعيه نحو استعادة مستواه المعهود منذ هزيمته المفاجئة على ملعب غرناطة.

وقال إرنستو فالفيردري مدرب برشلونة "لقد فزنا ثلاث مرات متتالية، إنه انتصار مهم لأن المباراة كانت مهمة قبل المهمة التي تنتظرنا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد.

ويخرج اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث لملاقاة بلد الوليد يوم الأحد بعد فوزه المثير على ملعب لوكوموتيف موسكو الروسي 2 /صفر مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

وتنطلق المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني غدا الجمعة بمباراة ريال مع إيبار.

ويلتقي يوم السبت ليجانيس مع ليفانتي وبلنسية مع الافيس واوساسونا مع فياريال.

ويلتقي يوم الأحد ريال مايوركا مع اسبانيول وسيلتا فيجو مع اتلتيك بيلباو وريال سوسيداد مع خيتافي.