شكرا لقرائتكم خبر عن لورنس ينضم لصفوف منتخب ويلز والان مع التفاصيل

انضم توم لورنس مهاجم ديربي كاونتي، الذي اعتقل الشهر الماضي بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر، إلى تشكيلة منتخب ويلز لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام سلوفاكيا وكرواتيا في وقت لاحق هذا الشهر.

ووجهت الشرطة الاتهام للاعب البالغ من العمر 25 عاما وزميله في فريق ديربي كاونتي ميسون بينيت عقب حادث تصادم في 24 سبتمبر تعرض خلاله ريتشارد كيو قائد الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لإصابة في الركبة تسببت في غيابه حتى نهاية الموسم.

وشارك لورنس في التعادل 2-2 مع بارنسلي أمس الأربعاء بعد أن غاب عن الانتصار 3-2 على ضيفه برمنجهام يوم السبت الماضي.

ويعود ارون رامسي لاعب وسط يوفنتوس إلى التشكيلة المؤلفة من 26 لاعبا بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

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وتحل ويلز ضيفة على سلوفاكيا في العاشر من اكتوبر قبل أن تعود إلى كارديف لمواجهة كرواتيا متصدرة المجموعة الخامسة بعدها بثلاثة أيام.

كما ضم المدرب رايان جيجز القائد آشلي وليامز والجناح رابي ماتوندو والمهاجم تايلر روبرتس.

ويحتل منتخب ويلز المركز الرابع في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات برصيد ست نقاط من أربع مباريات. وخاضت المنتخبات الأخرى في المجموعة خمس مباريات.

وتتصدر كرواتيا المجموعة بعشر نقاط متفوقة بنقطة على سلوفاكيا.