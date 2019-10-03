شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ايجابيات وسلبيات فايلر بعد تحقيقه العلامة الكاملة من خمس مباريات (تحليل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي في اطار الاسبوع الثاني من الدوري العام بالفوز على الانتاج برباعية نظيفة ليستمر فايلر محافظًا على سجله الخالي من الهزائم مع الأهلي.

بدأ فايلر المباراة بالرسم التكتيكي المعتاد 4.2.3.1 الشناوي في حراسة المرمي وعلى اليمين محمد هاني وعلى اليسار على معلول وربيعة وأشرف قلبي دفاع والسولية وحمدي فتحي في الوسط وعلى اليمين الشحات وعلى اليسار رمضان وفي الوسط أفشة وفي الامام جونيور أجاي.

تٌعد مباراة الانتاج هي المباراة الخامسة للاهلي ومن الممكن بشكل مبدئي الحٌكم على فايلر أنه مدير فني جيد وبدأ إلى حد ما ظهور لمساته مع الفريق، البداية مع التدويرأو ال rotation باستخدام 19 لاعبًا من لاعبي الفريق حتي الان حتي يكون الجميع في حالته وقدمه في الملعب.

أبرز ايجابيات فايلر هم الأجنحة، السويسري يعتمد دائمًا على 4.2.3.1 واعتمد عليها في اخر 5 سنوات في حياته التدريبية وهو ما بدأ الظهور مع الأهلي.

مع بداية مباراة الزمالك قرر فايلر الاعتماد على أجاي في مركز المهاجم وتساءل الكثيرون لماذا؟

الاجابة بدأت في الظهور، فايلر يعتمد على المهاجم الوهمي الذي يترك مساحة دائمًا خلفه للانطلاق سواء لأحد الاجنحة أو حتي من مركز 10.

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في الحالة التالية دخل الشحات إلى العمق كمهاجم واستلم الكرة وتحرك رمضان صبحي تغير قطري للعمق ليستلم الكرة ويسددها لتصطدم بالقائم

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

بعدها بدقائق تكرر الأمر مرر رمضان الكرة لأجاي من رامية تماس ثم انطلق للعمق ليمرر أجاي الكرة لقفشة الذي يمررها لرمضان المنطلق في العمق ليسجل الهدف الاول

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

تكرر الأمر مرة أخرى ولكن مع معلول، مرر رمضان الكرة لمعلول ثم دخل إلى العمق واستلم الكرة من معلول لكن فشل رمضان في تسجيلها

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

في الشوط الثاني أيضًا سجل الشحات هدف الاهلي الثاني من تمريرة قطرية لحمدي فتحي لرمضان المنفرد الذي مررها للشحات ليسجل الهدف الثاني، قبل الهدف نزل أجاي لوسط الملعب وسحب مدافع من مدافعي الانتاج ونتج عن ذلك المساحة التي انطلق فيها رمضان

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

هذه اللقطة الفنية لم يكن رمضان فقط المستفيد منها ولكن استفاد منها الشحات في أكثر من كرة بالاضافة إلى اعتماد فايلر دائمًا على عكس الأماكن بين رمضان ليتحرك للناحية اليمني والشحات يتحرك للناحية اليسري لخلخلة دفاعات الخصوم.

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

تغييرات المباراة كانت موفقة من جانب فايلر، الأول بنزول فتحي بدلا من هاني قبل أن يحصل على طرد..الثاني بنزول أزارو بدلا من المرهق أجاي والثالث بنزول وليد سليمان بدلا من رمضان صبحي ليسجل وليد سليمان من تمريرة الشحات الذي دخل للعمق بنفس الفكرة التي تحدثنا عليها مسبقًأ.

السلبية الوحيدة لفايلر حاليًا هي خط الدفاع، كرة الانتاج الخطيرة الوحيدة كانت خطأ مزودج بين أيمن أشرف وعلى معلول، أيمن أشرف لا يجيد التمركز الدفاعي خاصة في الكرات العرضية وأكثر من 10 اهداف استقبلها الاهلي الموسم الماضي كانت بسبب تمركز خاطئ من أيمن أشرف ومع ذلك يشارك أيمن أشرف بشكل شبه ثابت سواء مع البدري ثم محمد يوسف ثم لاسارتي ثم فايلر !

تحليل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

في المجمل يُثبت فايلر أقدامه كمدير فني جيد للأهلي ولكن يجب عدم التسرع في الحكم حيث يظهر الحكم المبدئي على المدير الفني بعد 10 مباريات على الأقل.