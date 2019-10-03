شكرا لقرائتكم النحاس: جهاز المنتخب يبدو منسجما.. وبركات جاد ومش بتاع هزار في شغله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عماد النحاس نجم الأهلي السابق والمدير الفني للمقاولون العرب على تولي حسام البدري المسئولية الفنية للمنتخب الوطني خلفا لخافيير أجيري والذي أقيل على خلفية خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور ال 16.

قال النحاس في تصريحات صحفية، إن البدري مدرب كفء واستطاع أن يتوج بالعديد من البطولات مع الأهلي وهو ما رجح كفته لتولي الفراعنة، مشيرا إلى أن البدري يمتلك الشخصية القوية التي تؤهله للعبور بالفراعنة من هذه المرحلة إلى مرحلة الاستقرار الفني، كما أثنى النحاس على الدور الذي تلعبه اللجنة الخماسية في ادارة وتنظيم مسابقة الدوري العام حتى الآن.

وعن محمد بركات قال النحاس: هو أعز أصدقائي وزميل ملعب في الاسماعيلي والأهلي والمنتخب وأتمنى له النجاح في أول مهمة إدارية وهو قادر على الاجادة في هذا المنصب، وأتمنى الا ينظر الناس فقط لجزء الهزار والضحك الغالب على شخصية بركات فهو من أكثر الشخصيات الجادة في العمل وكان ذلك يظهر على أدائه في الملعب للجميع، وسيظهر ايضا مع المنتخب فشخصيته خارج الملعب مختلفة تمام عن داخله وأتشرف بصداقته.

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استطرد نجم الأهلي السابق متحدثا عن طارق مصطفى وسيد معوض وأحمد أيوب، بان الثلاثي قادر على انجاح هذه التجربة مشيرا إلى الصداقة التي تربطه بسيد معوض وأن الجهاز الفني يبدو عليه الانسجام الذي سيقود إلى النجاح، وان مسئولية الجهاز في الفترة المقبلة ستكون نقل هذا التجانس بين اللاعبين المحليين والمحترفين.

أضاف عماد النحاس أن حسام البدري بشخصيته القوية قادر على تجنب أزمات الفترة الماضية التي شهدها المنتخب وقادر على وضع نظام منضبط للفراعنة والذي كان غيابه سببا في اخفاق كأس العالم مع كوبر وكأس الأمم مع أجيري.

وعن ترشحه لتدريب المنتخب أكد النحاس أنه لم يفكر في ترتيبه في الجهاز الفني للمنتخب للقبول أو الرفض ولكن المرحلة التي تلقى فيها العرض لم تكن مناسبة لترك المقاولون في بداية الموسم خاصة مع التفاف اللاعبين حوله، وأنه قام بأداء صلاة الاستخارة وشعر أن البقاء مع ذئاب الجبل كان الوضع الأنسب له، مضيفا أنه كان قريبا من العمل مع مدرب كبير في المنتخب إلا أن الظروف لم تتح له الفرصة لقبول العرض.