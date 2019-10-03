رينيه فايلر يلقى محاضرة للاعبى الأهلى قبل المران...

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر محاضرة نظرية مع لاعبى فريقه قبل انطلاق مران الفريق اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة، والذى يأتى استعدادا لمواجهة أسوان، والمقرر إقامتها السبت، والتى تأتى فى ثالث مواجهات الفريق ببطولة الدورى العام.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة بسبب ضيق الوقت، بعد الفوز على الإنتاج الحربى أمس الأربعاء برباعية نظيفة فى المواجهة التى جاءت فى ثانى جولات بطولة الدورى العام.

وحرص فايلر على الإشادة بلاعبى الفريق بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحية للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن.

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ويخوض لاعبو الأهلى الأساسيون، الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى مرانا استشفائيا تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل رحلة السفر لأسوان.

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غدا الجمعة على أن يتدرب الفريق على ملعب اللقاء مساء نفس اليوم قبل مواجهة ممثل الصعيد المرتقبة.