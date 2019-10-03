شكرا لقرائتكم شوبير: إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في وقت لاحق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، إنه حصل على معلومة إقامة المباراة من مصدر داخل الاتحاد الأفريقي، على أن يتحدد بناء على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينراسيون الفريق المتأهل منهما إلى دور المجموعات.
أوضح نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، أن الاتحاد الأفريقي سيتدارك الخطأ الذي وقع فيه، بعد قرار نقل المباراة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، من بتروسبورت إلى برج العرب، دون الحصول على موافقة من الفريق السنغالي.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جينراسيون بنتيجة 2-1، ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف فى مباراة العودة للتأهل.
ويخوض الزمالك مساء اليوم الجولة الثانية بالدورى المصرى أمام مصر المقاصة على ستاد السلام، وكان الزمالك افتتح مشواره فى الدورى بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف.
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