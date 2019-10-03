شكرا لقرائتكم ابراهيم نور الدين يدير مباراة جيبوتي وجامبيا بتصفيات أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ، على الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة جيبوتي وجامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من، أحمد حسام طه مساعد أول ، وسمير جمال مساعد ثاني، وأحمد الغندور حكم رابع.

وتسبب إبراهيم نور الدين مؤخرا في أزمة خلال مباراة فريقي النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وقام نور الدين باحتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها لفريق النجم الساحلي بعد إصطدام الكرة بوجه مدافع اشانتي كوتوكو الغاني بالدقيقة 24، ليدخل حارس الفريق الغاني في مشادة كلامية مع الحكم المصري اعتراضًا على قراره.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز أشانتي كوتوكو بهدفين دون رد، الأمر الذي يجعل النجم في حاجة إلى الفوز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء، من أجل التأهل لدور المجموعات.