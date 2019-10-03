شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى يخضع لأشعة لحسم مصيره أمام وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم إبراهيم أبو اليزيد لاعب النادى الإسماعيلى، موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الخضوع لأشعة من مواجهة وادى دجلة بالدورى.

وتعرض أبو اليزيد للإصابة فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن مصدر بالجهاز الطبى للإسماعيلى، أن أبو اليزيد يشتبه بإصابته بشد عضلى ولكن الجهاز ينتظر الأشعة لحسم مصيره من مواجهة دجلة

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت على استاد بتروسبورت بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

ومن جانبه، أبدى الصربى "ميودراج يسيتش" المدير الفنى للإسماعيلى عن حزنه جراء الخسارة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.

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وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب اللقاء: "رأيت بعض الأشياء هى بالتأكيد لا صلة لها بكرة القدم، لكن يجب علينا المضى قدما نحو المباراة المقبلة".

وواصل: "بدون أى شك وقعنا ببعض الأخطاء التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الخسارة أمام فريق مميز للغاية".

وأتم المدرب الصربى: "سأشهد تلك المباراة مجددا من أجل إصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التى يتبقى عليها 48 ساعة فقط".