شكرا لقرائتكم فايلر ينتقل لشقة فى المهندسين ويستدعى أسرته بعد تثبيت وضعه فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، للسكن فى شقة بمنطقة المهندسين، بعد أن تواجد فى أحد الفنادق بالفترة الأولى له بعد توليه المسئولية الفنية للأهلى خلفا لمارتن لاسارتى، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، فيما يمكث جهازه المعاون لفايلر بالكامل فى أحد الفنادق القريبة من مقر القلعة الحمراء.

وجاء انتقال فايلر لإحدى الشقق تمهيدا لاستدعاء أسرته للعيش معه، خاصة أن فايلر متزوج ولديه ولدان.

وكتب فايلر شهادة اعتماده لدى إدارة الأهلى وجماهير النادى، بعد نجاحه فى أول 5 مباريات مع الفريق الأحمر، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وشهدت هذه الفترة فوزه بكأس السوبر المحلى على حساب الغريم التقليدى الزمالك، وتأهله لدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لتصدره بطولة الدورى العام حتى الآن.