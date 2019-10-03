شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلى يحتفلون بالفوز الكبير على الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ثلاثى الأهلى، أحمد فتحى وحسين الشحات وعمرو السولية، احتفالهم بالفوز الذى حققه المارد الأحمر على حساب الإنتاج الحربى برباعية دون رد، فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ولكن بشكل مختلف.

ونشر الثنائى حسين الشحات وعمرو السولية، صورهما فى المباراة وعلقا: "الحمد لله" بينما نشر الجوكر أحمد فتحى نصيحة.

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ويستعد فريق الأهلى اليوم الخميس، لمواجهة أسوان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وتعذر حصول الفريق على راحة عقب مباراة الإنتاج الحربى أمس الأربعاء، فى الجولة الثانية للدورى، وقرر فايلر بدء الاستعداد اليوم لمباراة أسوان دون راحة.

ومن المقرر أن يسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة، على أن يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم بملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدورى العام.

ويستعيد الأهلى أكثر من لاعب غاب عن تشكيلة الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، والتى أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، أبرزهم المالى ديانج وأحمد الشيخ، حيث ينوى فايلر المدير الفنى إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الفريق فى إطار خطط المدير الفنى تجربة واكتشاف جميع لاعبى الفريق.