محمد صلاح يسجل 12 هدفا في المسابقات الأوروبية على الأنفيلد بـ13 مباراة...

جدة - عمرو شويل حقق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عدة أرقام مميزة بعد الثنائية التى سجلها فى فوز الريدز على سالزبورج النمساوى بنتيجة 4 – 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده من الاهداف على ملعب "أنفيلد" بمسابقة دورى ابطال أوروبا إلى 12 هدفاً فى 13 مباراة.

ويعد محمد صلاح ثانى أفضل هداف فى تاريخ ليفربول على ملعب "أنفيلد" بمسابقة دورى ابطال أوروبا، برصيد 12 هدفاً خلف ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، والمدير الفنى الحالى لنادى رينجرز الاسكتلندى صاحب الـ 18 هدفاً.

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كما يتواجد محمد صلاح فى المركز الثانى بقائمة الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول بمسابقة دورى ابطال أوروبا برصيد 17 هدفاً، خلف جيرارد صاحب الـ 21 هدفاً، ومتفوقاً على السنغالى ساديو مانى بفارق "هدفين".

فى ذات الصدد، نجح محمد صلاح فى رفع رصيده من الاهداف إلى 77 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، منذ إنضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى، متفوقاً كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالى ومنتخب البرتغال، بفارق هدف وحيد، حيث سجل "الدون" 76 هدفًا منذ تاريخ التحاق النجم المصرى بالنادى الإنجليزى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذى يحمله سالزبورج، فيما يتصدر نابولى المجموعة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تعادله السلبى مع جينك البلجيكى.