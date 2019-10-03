شكرا لقرائتكم مختار مختار للاعبى الانتاج: التراخى والاستهتار نغمة مرفوضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه دشاً ساخناً فى غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الأهلى بأربعة أهداف دون رد بالجولة الثانية للدوري الممتاز .

وقال مختار مختار للاعبيه أن التراخى والاستهتار نغمة مرفوضة داخل صفوف الفريق متوعداً لاعبيه بأقسى العقوبات حال تكرار مثل هذا الأداء الذى يعرض الفريق لهزائم ثقيلة رغم البداية المتميزة بالجولة الأولى للدوري .

وكان مختار مختار قد أكد على عدم أحقية فريقه في الفوز بالمباراة التي جمعته أمام الأهلي مساء أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، في ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مختار مختار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أنها من أسوأ مباريات فريقه بشكل عام خاصة ما قدمه اللاعبون في الشوط الأول من المباراة ،مؤكدا انه حاول تصحيح الأمور من خلال الحديث مع اللاعبين بين الشوطين، والعمل على الجانب النفسي والفريق حاول بشكل كبير في تعديل النتيجة وظهر بصورة أفضل خلال للفترة ما قبل تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

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وتطرق مختار خلال حديثه عن ترتيب مباريات الدوري قائلا:" ليس من العدل خوض مباراة من 12 يوما، ثم اللعب مباراة وبعدها مباراة بيومين، هذا ليس من العدل".

وأختتم:" مسألة خوض الأهلي لمباراة أفريقية هو شئ يخصه، لكن ما ذنب فريقي في كل هذا، هذا النظام لا يحدث في أي دوري في العالم والدليل ما يحدث في أوروبا لا يوجد تكافئ فرص" .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر بعد غد السبت على ستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة .