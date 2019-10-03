اتحاد السنغال يصدر بيان ناري بشأن أزمة جينيراسيون مع الزمالك

الموجز أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، برئاسة أوجستين سينجور، بيانا رسميا عن أزمة لقاء جينيراسيون فوت ضد الزمالك المصري في دوري الأبطال. وجاء نص البيان كالتالي: "علمنا بمرارة الظلم والإهانات التي تعرضت لها بعثة جينيراسيون فوت اثناء إقامتهم في مصر من أجل مباراة الاياب لدوري أبطال إفريقيا.. مثل هذه الممارسات لا تمت الرياضة بأي صلة وهدفها زعزعة استقرار فريقنا المحلي وتضر به من خلال كثرة التنقل ومثل هذه الأفعال لا تستحق أن تكون جزء من كرة القدم الأفريقية.. لذلك نظهر كافة دعمنا وتضامننا مع نادي جينيراسيون فوت من أجل العدالة وللانتصار للعب النظيف".

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