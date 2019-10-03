شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات الزمالك وسبورتنج فى البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ، غدا الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد التى تستضيفها الرأس الأخضر، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجارى، بمشاركة ناديى الزمالك وسبورتنج من مصر.

ويبدأ الزمالك مبارايه يوم 4 أكتوبر بمواجهة ديسبورتيفو بطل الرأس الأخضر، ثم إيتوال الكونغولى يوم 5 ومن بعده يلتقى فاب الكاميرونى يوم 8، ويختتم الدور التمهيدى يوم 9 من نفس الشهر أمام وداد سمارة المغربى.

بينما يبدأ سبورتنج مواجهاته بملاقاة جى أس كى الكونغولى يوم 4 أكتوبر، ثم رد ستار الإيفوارى يوم 6، على أن يلتقى أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8، وأخيرا إنتر كلوب الأنجولى يوم 9 من نفس الشهر.

Advertisements

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.