شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يثبت أقدامه فى الأهلى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب السويسر رينيه فايلر شهادة اعتماده لدى إدارة الأهلى وجماهير الأحمر، بعد نجاحه فى أول 5 مباريات، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، وشهدت هذه الفترة فوزه بكأس السوبر المحلى على حساب الغريم التقليدى الزمالك، وتأهله لدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لتصدره بطولة الدورى العام حتى الآن.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز كبير على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة، شهدت أداءً متميزا من جميع لاعبى الفريق، كما ظهرت ملامح بصمات فايلر على معظم لاعبى الأهلى وفى مقدمتهم رمضان صبحى وحسين الشحات بجانب المفاجأة أجاى.

وتعاقد الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر خلفا لمارتن لاسارتى، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، والخروج المهين من بطولة أفريقيا بعد خماسية صن داونز.

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