شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يبحث عن مهاجم بعد التنازل عن مصطفي محمد وصلاح محسن للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه عن مهاجم في الدوري المصري لضمه للمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك بعد موافقة الجهاز الفني علي انضمام مصطفي محمد وصلاح محسن مهاجما الاهلي والزمالك الي معسكر المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب ، الذي يخوض وديتين في نفس توقيت المعسكر المقبل، استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للاولمبياد والتي تقام نوفمبر المقبل، وكلف البدري معاونيه بمتابعة مهاجمي الدوري المصري وتقديم تقاريرعنهم قبل اعلان القائمة .

كان البدرى وافق أيضا على انضمام رمضان صبحى لاعب الأهلى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى المعسكر المقبل استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

ودخل أكثر من مهاجم فى الدورى حسابات البدرى خلال الساعات الأخيرة مثل عمرو مرعى مهاجم المقاصة وأحمد على مهاجم بيراميدز.