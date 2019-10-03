شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الكاف سيحدد موعدا جديدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، سيصدر قراره بإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل.

وأكد "شوبير" فى برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الأفريقى، على أن يتحدد بناء على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.

Advertisements

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصرى السابق أن الاتحاد الأفريقى سيتدارك الخطأ الذى وقع فيه، بعد قرار نقل المباراة بين الزمالك وجينيراسيون فوت، من بتروسبورت إلى برج العرب، دون الحصول على موافقة من الفريق السنغالى.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2-1، ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف فى مباراة العودة للتأهل.

ويخوض الزمالك مساء اليوم الجولة الثانية بالدورى المصرى أمام مصر المقاصة على استاد السلام، وكان الزمالك قد افتتح مشواره فى الدورى بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف.