شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة وشكر.. ماذا قال فتحى والشحات والسولية عقب رباعية الأهلى فى الإنتاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ثلاثى الأهلى أحمد فتحى وحسين الشحات وعمرو السولية بالفوز الذى حققه المارد الأحمر أمام الإنتاج الحربى برباعية دون رد فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر لكن بشكل مختلف.

واكتفى الثنائى حسين الشحات وعمرو السولية بنشر صورهما فى المباراة وعلقا: "الحمد لله"، بينما نشر الجوكر أحمد فتحى نصيحة.

يبدأ فريق الكرة بالأهلى، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

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وتعذر حصول الفريق على راحة عقب مباراة الإنتاج الحربى، أمس الأربعاء، فى الجولة الثانية للدورى، وقرر فايلر بدء الاستعداد اليوم لمباراة أسوان دون راحة.

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة، على أن يؤدى الفريق مراناً مساء نفس اليوم بملعب أسوان، قبل مواجهة ممثل الصعيد السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدورى العام.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلى أكثر من لاعب غاب عن تشكيلة الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، أبرزهم المالى ديانج وأحمد الشيخ حيث ينوى فايلر المدير الفنى إعادة أكثر من لاعب لتشكيل الفريق فى إطار خطط المدير الفنى تجربة واكتشاف جميع لاعبى الفريق.