شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى مع مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يرغب ابناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.
ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من..
محمد عواد فى حراسة المرمى.
فى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة.
فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب.
فى الهجوم مصطفى محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.