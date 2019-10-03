شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد صلاح " قوة و إصرار " فراعنة الطائرة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من من ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى و منتخب مصر فى قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز فى المحافل الدولية و العالمية .

أحمد صلاح نجم قوى فى الكرة الطائرة يمتلك العديد و العديد من الإمكانيات المهارية فى اللعبة ، و نجح بقوة فى قيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوزين أمام أستراليا و إيران فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

كما ان أحمد صلاح يعد صائدا للألقاب الأفريقية و الفردية على الصعيد الشخصى أيضا ، حيث أنه حصل على لق بالأفضل فى العديد من البطولات .

و يطمح صلاح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى العالم فى هذه النسخة بعدما حصل عليها فى نسخة 2011 ، لا سيما و أنه أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح القوة و الإصرار على نجم منتخب الطائرة فى الصور التالية :



أحمد صلاح مع مدربه فى الأهلى محمد مصيلحى

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أحمد صلاح يحيى جمهور الاهلى



أحمد صلاح و أبناؤه



أحمد صلاح مع عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى



أحمد صلاح فى المونديال



أحمد صلاح فى سيلفى السيارة