- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد صلاح " قوة و إصرار " فراعنة الطائرة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من من ينتمى لأسرة الكرة الطائرة المصرية لم يعلم دور أحمد صلاح لاعب النادى الأهلى و منتخب مصر فى قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز فى المحافل الدولية و العالمية .
أحمد صلاح نجم قوى فى الكرة الطائرة يمتلك العديد و العديد من الإمكانيات المهارية فى اللعبة ، و نجح بقوة فى قيادة منتخب بلاده لتحقيق أول فوزين أمام أستراليا و إيران فى كأس العالم المقام حاليا فى اليابان .
كما ان أحمد صلاح يعد صائدا للألقاب الأفريقية و الفردية على الصعيد الشخصى أيضا ، حيث أنه حصل على لق بالأفضل فى العديد من البطولات .
و يطمح صلاح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى العالم فى هذه النسخة بعدما حصل عليها فى نسخة 2011 ، لا سيما و أنه أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح القوة و الإصرار على نجم منتخب الطائرة فى الصور التالية :
أحمد صلاح مع مدربه فى الأهلى محمد مصيلحى
أحمد صلاح يحيى جمهور الاهلى
أحمد صلاح و أبناؤه
أحمد صلاح مع عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى
أحمد صلاح فى المونديال
أحمد صلاح فى سيلفى السيارة
أحمد صلاح فى نظرة ثاقبة
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. أحمد صلاح " قوة و إصرار " فراعنة الطائرة فى المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.