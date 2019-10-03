شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم أيمن محترفة الدورى الإسبانى لـ سوبر كورة: أحلم بتحقيق إنجازات صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كرة القدم النسائية بها نجمات لا يقتصر حلمهن على الظهور فى الدورى المحلى فقط، بل وصل الأمر إلى مزاحمة الرجال فى تحقيق حلم الاحتراف الأوروبى فى أكبر الدوريات.

رنيم أيمن زكى صاحبة الـ17 عاما أحدث المحترفات المصريات لرياضة كرة القدم فى الخارج، بعدما انضمت مؤخرا إلى صفوف نادى "سنتياجو ال مايور إكس" الإسبانى للكرة النسائية، قادمة من وادى دجلة لمدة موسم قابل للتجديد.

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وحرص "سوبر كورة" على محاورة أحدث محترفى فى كرة القدم لمعرفة كواليس احترافها فى الدورى الإسبانى وموقف عائلتها من الاحتراف.

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