"صلاح يثبت الفارق".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول على سالزبورج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد الدور الذي لعبه في فوز فريقه أمام بطل النمسا فريق سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء جمع الفريقين على ملعب "الآنفيلد".

الصحف أشادت بمحمد صلاح الذي تمكن من تسجيل هدفين من بينهم هدف فريقه الرابع وهو هدف الفوز ليحقق ليفربول الانتصار الأول في البطولة الأوروبية بعد الخسارة من نابولي الجولة الافتتاحية (2-0).

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد مساهمته في فوز فريقه أمام بطل النمسا:

"صلاح يثبت الفارق"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النجم المصري محمد صلاح صنع الفارق رفقة فريقه ليفربول بعدما سجل هدفين في شباك سالزبورج النمساوي.

وأضافت الصحيفة أن بفضل صلاح نجح في إهداء الفوز لفريقه بعدما سجل الهدف الرابع حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل جانب.

"ضربة صلاح"

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أشادت صحيفة "ميرور" البرطانية بالدور الذي قدمه محمد صلاح مع ليفربول بعدما ساهم في فوز فريقه ليكون الانتصار الأول بالبطولة بعد الخسارة من نابولي في الجولة الافتتاحية (2-0).

وأكملت الصحيفة أن صلاح هدد مرمى بطل النمسا لينجح في النهاية بتسجيل هدفين ليساعد فريقه في إخماد ثورة سالزبورج الذي تمكن من الوصول لنتيجة التعادل بعدما كان خاسرًا بثلاثية نظيفة قبل أن ينجح صلاح في تسجيل هدف رابع.

"صلاح يكتب الكلمة الأخيرة"

أوضحت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية بالدور الذي لعبه محمد صلاح بعدما ساعد ليفربول في الفوز بصعوبة على سالزبورج، لتؤكد الصحيفة بأن "مو" هو من كتب الكلمة الأخيرة في المباراة المثيرة بتسجيله الهدف الرابع في اللقاء.

الصحيفة أشادت بصلاح خاصة بعدما المباراة كانت تتجه إلى نتيجة التعادل (3-3) لكل جانب إلا أن النجم المصري استطاع أن يسجل هدفًا رابعًا في المباراة ليكون هذا الهدف بمثابة ثلاثة نقاط هامة في طريق احتفاظ "الريدز" بلقبه الأوروبي والذي حققه الموسم الماضي بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية (2-0).

"صلاح وماني يلمعان"

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية إن صلاح عاش ليلة رائعة رفقة فريقه ليفربول على الرغم من الإهتزاز الذي تعرض له بطل أوروبا أمام سالزبورج النمساوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح نجح رفقة زميله السنغالي ساديو ماني في تقديم مباراة رائعة أمام الضيف النمساوي حيث سجل "مو" هدفين كما أحرز النجم السنغالي هدفًا أمام خصم نجح في تسجيل ثلاثة أهداف أمام الريدز.