تشكيل الزمالك المتوقع.. 4 تغييرات أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه أمام مصر المقاصة في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك أفاد بأن ميتشو سيجري تغييرًا في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة محمد عبد الغني بدلاً من محمود حمدي "الونش" والذي شارك في مباراة الاتحاد السكندري.

وستشهد تشكيلة الزمالك مشاركة طارق حامد والذي غاب عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري بسبب الإيقاف، كما استقر ميتشو على إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً أحمد سيد "زيزو".

ميتشو لم يستقر حتى الآن إذا كان سيلعب برأسي حربة من خلال مشاركة خالد بوطيب وبجانبه مصطفى محمد أو أن يدفع بالمغربي أشرف بنشرقي ليكون بجوار شيكابالا ومحمد أوناجم على أن يلعب مصطفى محمد مهاجمًا وحيدًا.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي / خالد بوطيب - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك افتتح موسمه في مسابقة الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (1-0)، في المقابل فاز مصر المقاصة على الصاعد حديثًا فريق أسوان بنتيجة (3-2).