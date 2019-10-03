محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على مواعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 03:00 ـ طنطا VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 08:00 ـ مصر للمقاصة VS الزمالك ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الأوروبي 09:00 ـ آرسنال vs ستاندارلييج 06:55 ـ ولفسبرجر vs روما 06:55 ـ الكمار vs مانشستر يونايتد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وبيراميدز والدوري الأوروبي.. أبرز مباريات اليوم "الخميس المتنوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.