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ينافس ميسي.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو برقم جديد

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 تألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت، خلال مباراة فريقه أمام ريد سالزبورغ النمساوي، مساء، مما جعله يحقق رقمًا جديدًا ينافس به النجم الأرجنتيني ليونيل .

 

 قاد صلاح "الريدز" للفوز بنتيجة 4-3، بعد أن سجل

الهدفين الثالث والرابع، ولولا هدفه الأخير لكان الضيوف خرجوا بنقطة ثمينة من ملعب "أنفيلد".

 

  بهذا الفوز  عوض ليفربول خسارته أمام نابولي قبل أسبوعين في افتتاح الجولة الأولى

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من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

 قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الهدفين اللذين سجلهما النجم المصري، يوم أمس، رفعا رصيده التهديفي إلى 77 هدفًا مع فريقه الإنجليزي.

 

 تابعت: "اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا نجح في تسجيل 77 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات في نحو عامين".

 

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