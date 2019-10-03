ينافس ميسي.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو برقم جديد

تألق النجم المصري محمد صلاح بشكل لافت، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ريد سالزبورغ النمساوي، مساء، مما جعله يحقق رقمًا جديدًا ينافس به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
قاد صلاح "الريدز" للفوز بنتيجة 4-3، بعد أن سجلالهدفين الثالث والرابع، ولولا هدفه الأخير لكان الضيوف خرجوا بنقطة ثمينة من ملعب "أنفيلد".
بهذا الفوز عوض ليفربول خسارته أمام نابولي قبل أسبوعين في افتتاح الجولة الأولى
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الهدفين اللذين سجلهما النجم المصري، يوم أمس، رفعا رصيده التهديفي إلى 77 هدفًا مع فريقه الإنجليزي.
تابعت: "اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا نجح في تسجيل 77 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات في نحو عامين".
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