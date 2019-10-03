رياضة | لقطة إنسانية من الأهلي مع مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة إنسانية من الأهلي مع مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول نادي الأهلي مصاريف علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق فى حساب المستشفى الألمانية التي تشهد علاجه بعدما خضع لبعض الفحوصات وأجرى تحاليل وإشاعات قبل عودته للقاهرة.

وينتظر مؤمن زكريا التقرير الطبي الألماني الذي يحدد مرحلة العلاج وطريقتها والتي تبكفتل بها النادي الأهلي الذي قرر صرف جزء من مستحقات اللاعب بعد العودة إلى مصر.

وستلم مؤمن زكريا لاعب الأهلي التقرير النهائي من الطبيب الألماني؛ بشأن تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا منذ عدة أيام بعدما خضع للعلاج في العاصمة الألمانية برلين؛ عقب إعلانه تفاصيل إصابته بالإضافة الدخول في حالة نفسية صعبة أثرت على مستواه بالفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعود مؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا لمواصلة برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل على نفقة النادي؛ بالإضافة إلى استمرار راتبه رغم الخروج من قائمة الفريق المحلية.