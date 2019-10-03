رياضة | تاريخ مباريات بيراميدز وطنطا قبل موقعة الليلة

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يحل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا الرياضي.

- مباراتان جمعت بين الفريقين بالمسمي القديم "الأسيوطي" ومباراة بالمسمي الجديد "بيراميدز".

أول لقاء جمع بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز يوم 2 ديسمبر 2017، وانتهت بفوز الأسيوطي بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للفائز "مهند لاشين ومحمد عنتر"، واحرز سيف الدين الجزيري هدف طنطا.

وثاني لقاء جمعهما يوم 14 مارس 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أحرز لطنطا "محمود غالي"، و "بينسون شيلونجو" هدف بيراميدز.

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وبعد المسمي الجديد لبيراميدز، واجه طنطا في اخر لقاء جمعهما يوم 9 أكتوبر 2018 بمسابقة كأس مصر، سجل لبيراميدز "محمد مجدي أفشة" هدف، و "كينو" هدفين، وأحرز هدفي طنطا عبدالرحمن الدح ومحمد السيد شيكا".

يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويحتل طنطا المركز السادس بنفس الرصيد.

قائمة طنطا لمباراة بيراميدز

إسلام طارق، ومحمد فتحى، ومحمد الشاذلى، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشرى، ومحمد حسام، وإيهاب سمير، وأحمد فهمى، وباسم عبدالعزيز، وأحمد الشناوى، وتاديو لوانجا، ووليد عادل، وأحمد قطاوى، وعبدالرحمن الدح وأحمد الألفى واسلام فؤاد، ومصطفى أمين، وحسام غالى، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.