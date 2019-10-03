رياضة | عاجل.. شوبير يعلن قرار "الكاف" النهائي في مباراة الزمالك وجينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن قرار "الكاف" النهائي في مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن القرار الذي يخص مباراة الزمالك أمام فريق جينراسيون فوت السنغالي والذي سيصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء المقبل.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت :"لدي معلومات من داخل لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي أن القرار سيكون إقامة المباراة مرة أخرى ولكن لا أعلم أين ستقام".

وأضاف: "مبررات إعادة المباراة هي أن اللائحة في صف الفريق السنغالي، وفي حالة تطبيق اللائحة يكون جينيراسيون فوت هو المتأهل للدور المقبل، أما الخطاب الذي صدر من الاتحاد الإفريقي بنقل المباراة إلى ستاد برج العرب، وهو ما يعني أن الزمالك موقفه سليم أيضًا".

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وتابع شوبير: "لدي معلومات أن فريق جينيراسيون تم دعوته لحضور قرعة دور المجموعات وهذه معلومات مؤكدة".

وواصل شوبير: "الزمالك لم يصله أي دعوة من كاف لحضور القرعة لكنهم في نفس التوقيت يرون أن كلا الناديين سيتم دعوتهما لأن الخاسر سيتواجد في بطولة كأس الكونفيدرالية، وهو ما يؤكد صدق معلوماتي بأن المباراة ستعاد".

وأتم حديثه: "دعوة الفريق السنغالي للقرعة يعني أنه لن توقع عليه أي عقوبة، لكن هذا لا يعني أنه فاز بالمباراة وتأهل".