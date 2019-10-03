رياضة | ثنائية مغربية تقود بوروسيا دورتموند لتناسي أحزانه المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائية مغربية تقود بوروسيا دورتموند لتناسي أحزانه المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني في تحقيق فوزًا ثمينًا على مضيفه سلافيا براج التشيكي، بثنائية مغربية على الأراضي التشيكية، ليتناسى الفريق الألماني أحزانه المحلية بالتألق في البطولة القارية.

أهداف بوروسيا دورتموند أمام سلافيا براج التشيكي

وذلك بعدما تمكن الدولي المغربي أشرف حكيمي من قيادة فريقه بروسيا دورتموند، للفوز بنتيجة هدفين دون رد على مضيفه سلافيا براج، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أشرف حكيمي بالهدف الأول لنادي بوروسيا دورتموند، في الدقيقة الخامسة والثلاثين من زمن المباراة، بعد مراوغة ناجحة لمدافع سلافيا براغ التشيكي وحارس مرماه، ليضعها في الشباك بقدمه اليسرى، رغم عودة حارس المرمى والمدافعين.

وعزز حكيمي من تفوق بوروسيا دورتموند بالهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، خادع بها حارس المرمى لتسكن شباكه بعد مرورها من بين قدميه، ليقضي على آمال أصحاب الأرض في العودة للقاء.

ترتيب بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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وتمكن بروسيا دورتموند من إحتلال صدارة المجموعة السادسة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقًا على برشلونة الإسباني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة متذيلاً لترتيب المجموعة، ومتأخرًا بفارق الأهداف فقط عن إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث.

معاناة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يعاني بروسيا دورتموند من سوء النتائج على الصعيد المحلي في بطولة الدوري الألماني الممتاز، حيث سقط في فخ التعادل في مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، خلال أول 6 مواجهات له في الدوري، سجل خلالهم 17 هدفًا ولكن تلقت شباكه 9 أهداف.

ترتيب بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يحتل دورتموند المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاثة نقاط فقط عن بايرن ميونيخ متصدر جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، ممن خلال تحقيقه للفوز في أربع مباريات والتعادل في مواجهتين، ولكن البافاري لم يتلقى أي خسارة حتى الآن في البوندزليجا.