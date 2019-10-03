رياضة | تعرّف على مباريات اليوم الودية لأندية المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات اليوم الودية لأندية المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة من عصر اليوم الخميس، عدد من المباريات الودية، لأندية القسم الثاني والثالث، حيث من المقرر أن تنطلق مسابقة دوري القسم الثالث يوم السبت 12 أكتوبر الحالي، بينما تقام مباريات القسم الثاني أيام 20 و21 و22 .

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أبرز المباريات الودية لأندية المظاليم:

1- الترسانة مع البنك الأهلي

2- الغابة مع الإعلاميين

3- المريخ مع الشهداء

4- النصر مع اتحاد الشرطة

5- الشمس مع غزل شبين

6- ميت خاقان مع قويسنا

7- عرب الرمل مع عثماسون

8- بيلا مع بلطيم

9- تلا مع قحافة

10- جمهورية شبين مع منوف

11- الحمام مع بترول الإسكندرية

12- دمنهور مع مياة البحيرة

نشرة أخبار "الخليج 365 الرياضي"

- الألومنيوم يهزم طهطا

فاز الألومنيوم على طهطا، بهدفين مقابل هدف، استعداداً لإنطلاق منافسات مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، سجلهما محمود شريدة، ومحمد ميدو.

- الداخلية يخسر من النجوم

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تلقى فريق الداخلية خسارة أمام فريق نجوم المستقبل، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية التي أقيمت على ملعب النجوم، سجلهما محمود السيد دياسطي، وإسلام محمود، وسجل للداخلية محمد الفيل.

- فاركو يتخطى كمين شرطة مطروح

فاز نادي فاركو على ضيفه شرطة مطروح، بثلاثة اهداف مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت، على ملعب فاركو، سجلهم الإفريقي يحيى، ومحمد فوزي، ومحمود عبد الله.

- دكرنس يخطف لاعب غزل المحلة

نجح فريق دكرنس في دعم الجبهة اليسري، بضم عمار محسن لاعب جمهورية شبين السابق، والذي كان قد قام بالتوقيع لغزل المحلة، مؤخراً قبل أن يفسخ التعاقد للخلاف حوّل المقابل المادي.

- جمهورية شبين يواجه منوف

يلتقي جمهورية شبين بقيادة، محمد الرشيدي، مع نادي منوف، بقيادة محمد صلاح، عصر الخميس، بستاد جامعة المنوفية، في مواجهة ودية، تجمع الفريقان استعداداً للقسمين الثاني والرابع.

- الترسانة يلاقي البنك الأهلي

يحل فريق البنك الأهلي ضيفاً على الترسانة، في السادسة من مساء الخميس، وكان الترسانة قد تغلب مؤخراً على دمنهور بثلاثية نظيفة، بينما خسر البنك من سرس الليان بهدفين لهدف.

- النصر يستضيف اتحاد الشرطة

يواجه النصر فريق اتحاد الشرطة، على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، في إطار استعداد الفريقين للقسمين الثاني والثالث، وكان النصر قد تعادل مؤخراً أمام غزل شبين بهدف لكل منهما،

- قائمة أبو قير للموسم الجديد

قام فريق أبو قير بقيّد 27 لاعب في الموسم الجديد وهم : محمد طلعت، مرضي جودة، محمود عبد المجيد، أحمد حسني، علي عزت، أسلم أحمد، مؤمن بدوي، عبد الله شيكا، عبد الله سرور، فرانسيس، محمد رمضان، أيمن مزيكا.

القائمة الثانية : السيد الصاوي، نادر فؤاد، محمد علاء، محمد الكارتة، أحمد شحاته، إسلام حسين، مصطفى بهاء، مصطفى الخواجة، سعيد عزت، كمال أبو الفتوح، محمد عبد الله، محمد أمين، إبراهيم ريعو، مصطفى مارسيلو، كيرفالا

- سعودي ينتقل للبنك الأهلي

حصل فريق البنك الأهلي على توقيع أحمد سعودي حارس مرمى المريخ السابق، وتم قيده في القائمة الثانية، استعداداً للمشاركة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

- الإعلاميين ضيفاً على الغابة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين ضيفاً على فريق الغابة، في الثالثة عصر الخميس، ضمن فترة إعداد الفريقين للقسمين الثاني والثالث.

