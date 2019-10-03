رياضة | صفقة جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس جديًا دعم صفوف الفريق الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع لاعب خط وسط حيث يرى النادي ضرورة تدعيم مركز خط الوسط.

وأضافت الصحيفة أن خيار إريكسين لايزال مطروحًا بينما يرفض فان دي بيك الرحيل في الشتاء.

وكان ريال مدريد قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.