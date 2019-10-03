رياضة | محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدفين في فوز فريقه 4-3 على ريد سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا ليتفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت إحصائيات سكاي سبورت أنه منذ انتقل صلاح في يونيو 2017 من روما إلى ليفربول سجل 77 هدفًا بقميص ليفربول وهو رقم يتخطى فيه كريستيانو رونالدو الذي أحرز 76 هدفًا.

ولم يحرز إلا لاعبان فقط يلعبان في فرق من الدوريات الخمس الكبرى، في كل المسابقات أكثر من صلاح هما ليونيل ميسي لاعب برشلونة "96 هدفًا" وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ "95 هدفًا".

أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد سالزبورج

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حقق محمد صلاح نجم ليفربول أرقامًا مميزة في فوز فريقه 4-3 على ريد سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث والرابع لليفربول بطريقة مميزة وهذه أول ثنائية يسجلها في الموسم الحالي سواء في بطولة دوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاز محمد صلاح على لقب الأكثر تسديدًا في مباراة ليفربول ضد سالزبورج بـ3 تسديدات اثنتان منها بين القائمين والعارضة وبالطبع جاء منهما الهدفين، بنسبة نجاح بلغت 100%.

ويعد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مراوغة في المباراة بواقع 5 مراوغات ناجحة، بعد زميله ساديو ماني الذي يملك 6 مراوغات ويأتي خلفهما فينالدوم بواقع مراوغتين.

وصنع محمد صلاح فرصة واحدة للتسجيل بينما أكمل 48 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 68% فقط واستخلص الكرة مرة واحدة طوال التسعين دقيقة.