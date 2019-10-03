شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين البدري وحجازي والنني بمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول عقد جلسة مع الثنائي أحمد حجازي ومحمد النني لاعبا وست بروميتش الانجليزي وبشكتاش التركي علي الترتيب خلال معسكر المنتخب المحدد له يوم ٧ اكتوبر الجاري لحسم ملف شارة كابتن المنتخب في المرحلة المقبلة.

وينوي حسام البدري منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب رافضا تطبيق مبدأ الأقدمية في اختيار قائد الفريق الا انه في نفس الوقت يرفض الاعلان عن القرار بشكل رسمي قبل بدء المعسكر والاجتماع باللاعبين ومناقشة الامر معهما .

وتواصل حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.. وياتي ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.