شكرا لقرائتكم الأهلي يسدد مصاريف علاج مؤمن زكريا بألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادي الأهلى بتحويل مصاريف علاج مؤمن زكريا صانع العاب الفريق فى حساب المستشفى الألمانية التي تشهد علاج اللاعب، حيث خضع اللاعب مؤخراً لبعض الفحوصات وأجرى تحاليل وإشاعات قبل عودته للقاهرة، انتظاراً للتقرير الطبي الذي يُحدد شكل علاجه فى الفترة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للملاعب.

ويتكفل الأهلى بمصاريف علاج مؤمن زكريا بالكامل وفقاً لما أعلنته الإدارة الحمراء، كما صرف اللاعب خلال الأيام الماضية جزءاً من مستحقاته لدى النادى فور عودته من ألمانيا، خاصة وأن هناك قراراً من مجلس الإدارة بصرف كافة مستحقات اللاعب ومنحه قيمه عقده بالكامل فى الموسم الجديد.

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وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، خاصة وأنه مرتبط بعقد ممتد مع الفريق الأحمر حتى عام 2022 ، وذلك رغم عدم قيده فى قائمتي الفريق المحلية والإفريقية هذا الموسم.