شكرا لقرائتكم حسام البدري يضع 3 معايير لاختيار "كابتن" المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، معايير جديدة لاختيار "كابتن" المنتخب في المرحلة المقبلة .

وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن أبرز هذه المعايير، هو السمات الشخصية للاعب وقدرته علي التواصل مع زملاءه ، بجانب الإنجازات التي حققها مع المنتخب الوطني ومع ناديه وكذلك علي المستوي الشخصي وهو ما يصب في مصلحة محمد صلاح الذي قاد منتخب مصر لمونديال ٢٠١٨ وكان له دور بارز في قيادة المنتخب للتأهل لهذا المحفل الكبير ، فضلا عن دوره الكبير في حصول المنتخب علي لقب وصيف امّم افريقيا ٢٠١٧ بالجابون ، بخلاف حصوله علي لقب دوري ابطال أوربا مع ناديه ووصيف الدوري الانجليزي وتتويجه هدافا للبريميرليج وحصوله علي لقب أفضل لاعب أفريقي محترف بالخارج مرتين علي التوالي .

وتواصل حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح للاطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.. ويأتي ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.