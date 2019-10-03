شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه المقاصة في الجولة الثانية بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة عندما يلتقى مع مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يرغب ابناء ميت عقبة فى تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الفوز فى بطولة الدورى، فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز على الفارس الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر.

وحرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مشددًا خلالها على ضرورة طى صفحة أزمة مواجهة بطل السنغال، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام، مطالبهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، والعمل على تحقيق الفوز وعدم التهاون، خاصة وأن لاعبى المقاصة سيسعون للرد بعد الخسارة من الفارس الأبيض فى الكأس، كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

ويرفض ميتشو إجراء تعديلات جذرية على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاصة، حيث من المتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمد عبد السلام فى حالة عدم جاهزية "عبد الغنى"، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذا فإن الجهاز الفنى للمقاصة يسعى لإستكمال مشواره الناجح وتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة فى المباراتين.

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وقد حرص الجهاز الفنى للمقاصة على تحفيظ اللاعبين بعض الاخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى دور الثمانية من بطولة كاس مصر وفاز بها الزمالك بهدف مقابل للاشئ احرزه عبد الله جمعة ، وطالب المدير الفنى من لاعبيه بضرورة تطبيق التعليمات بحذافيرها وعدم الخروج عنها لأن ذلك يعنى خسارة المباراة.

فى ذات الإطار عقد الجهاز الفنى للمقاصة عدة جلسات مع المثلث الهجومى صلاح امين وعمرو مرعى واودو موسيس لتكليفهم بعض المهام الهجومية ومطالبتهم بالضغط على دفاع الزمالك الذى يعد أضعف خطوطه ومن السهل مع الضغط أن يخطئ أحد المدافعين مثلما فعل لاعبو الأهلى فى السوبر المحلى وكلف القلعة البيضاء خسارة البطولة، كما طالب الجهاز الفنى بضرورة تجهيز جميع اللاعبين للإستعانة بهم تحسبا لسير اللقاء مثل مصطفى شبيطة وشيمس بيكلى صلاح عاشور الذين سيحتاجهم الفريق فى الشق الهجومى،ومن المتوقع أن يخوض المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى امامه الرباعى حسنى فتحى وأحمد مودي ومحمد دبش ومحمد دسوقى وفى الوسط خالد أوتشو وعصام ريكو وومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وباولن فوافى وفى الهجوم صلاح امين.