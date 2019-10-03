شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى اتحاد الكرة لنقل ودية المنتخب مع بتسوانا لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي مسئولو اتحاد الكرة لاقناع حسام البدري باقامة مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا يوم 14 اكتوبر الجاري علي ستاد برج العرب بالاسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .

يأتى ذلك نظرا لأن المنتخب الأول لن يتمكن من مواجهة كينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا ٢٠٢١ علي ستاد القاهرة في نوفمبر المقبل ، حيث سيكون الملعب تحت سيطرة الإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نظرا لاقامة بطولة امّم افريقيا تحت ٢٣ سنة في مصر واستضافة ستاد القاهرة لمباريات المجموعة الاولي التي تضم منتخب مصر في نوفمبر المقبل.

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ووافق اتحاد الكرة على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا، قبل مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وكان اتحاد الكرة البتسوانى طلب من نظيره المصرى تحمل تكلفة إقامته طوال فترة تواجده فى مصر، كشرط أساسى لإقامة المباراة وهو ما رحب به مسئولو الجبلاية.. وأعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا مؤخرا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.